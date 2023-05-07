"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات النقل

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ،أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 تجري على قدم وساق بشكل منتظم في يومها الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من معالي الوزير المحافظ.

وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

وقام (أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بإدارة منتزه أول وبحضور مصطفى حمادة مدير عام الإدارة حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ICT على فترتين، وتفقد لجان الصف الثاني الثانوي لمتابعة امتحان مادة اللغة العربية إلكترونيًّا على أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة محمد رجب الثانوية الصناعية بنات، وتفقّد لجان المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بذات الإدارة لمتابعة الامتحانات، ومتابعة انتظام الدراسة بالصفوف التي لا تؤدي امتحانات، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.