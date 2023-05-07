اليوم السابع
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تضامن المنوفية: لدينا 121 ألفا و841 مستفيدا من مشروع تكافل وكرامة

الأحد، 07 مايو 2023 11:00 م
تضامن المنوفية: لدينا 121 ألفا و841 مستفيدا من مشروع تكافل وكرامة تكافل وكرامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، على دعم الدولة الكامل لغير القادرين عن طريق مشروع تكافل وكرامة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن 121 ألفا و841 مواطنا لديه بطاقات تكافل وكرامة ويستفيدون من المشروع عن طريق مرتبات شهرية عن طريق فيزا كارت.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للوقوف بجوار الأسر غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساعدات من المواد الغذائية.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تضامن المنوفية

تكافل وكرامه



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