تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج ومدير الأمن ينتقل لمكان الحادث.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، لمتابعة أعمال رفع حادث التصادم الذى وقع بين سيارتين نقل بمقطورة على الطريق إحداهما محمل بــ 60 طنا صلصة والثانية بــ 47 طن حديد نتج عن الحادث سقوط الحمولتين على الطريق مما أدى إلى توقفه وإصابة قائد السيارة الثانية وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين سيارتين على الطريق نتج عن الحادث إصابة قائد إحدى السيارتين وتم نقله للمستشفى.

ومن جانبه قام اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث التصادم على الطريق وتابع عملية رفع أثار الحادث حتى تمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق إدارة المرور والحماية المدنية حتى تم رفع الأثار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتبين من خلال المعاينة أن طرفى المصادمة سيارة نقل بمقطورة محملة بعدد 6000 كرتونة أكياس صلصة بوزن 60 طن قيادة محمود م ع42 سنة سائق بالشركة، وبين سيارة نقل بمقطورة محملة بعدد 47 طن حديد تابعة قيادة أحمد ع أ 56 سنه سائق بالشركة ي ويقيم شبرا الخيمة القليوبية.

وتبين أن سبب الحادث أنه حال تخطي قائد السيارة الأولى فى أحد المنحنيات اختلت عجلة القيادة مما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق وحال مفاداة قائد السيارة الثانية للحادث اختلت عجلة القيادة مما أدى لانقلابها أيضا وسقوط جزء من حمولتها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بإشتباه كسر بالزراع الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقى العلاج تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



اعمال رفع اثار الحادث



الجرار على جانب الطريق



القوات بمكان الحادث



المعدات تقوم برفع أثار الحادث من على الصحراوى الغربى (2)



حادث التصادم



رفع الجرار بعد إنقلابه