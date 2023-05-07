تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص سقط من عقار فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من عقار في أوسيم ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل عقار في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشخص سقط من العقار، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى التحرير، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.