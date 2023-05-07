اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل سقط من عقار فى أوسيم

الأحد، 07 مايو 2023 01:37 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل سقط من عقار فى أوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط طفل من الطابق الرابع بعقار بمنطقة أوسيم، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا خلال لهوه اختل توازنه وسقط من النافذة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال  أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث،  وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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