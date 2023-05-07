تأجيل محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم بعابدين

كتب ـ كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة احتجاز فتاة وتعدوا عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين لجلسة 20 مايو.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، استدرجها إلى شقته لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه، فاحتجزوها وتعدوا عليها، فتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقاءه احتجزوها وتعدوا عليها، فتم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق واحالتهم لمحكمة الجنايات.