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بايدن يدافع عن كامالا هاريس قبل انتخابات 2024: لم تحصل على التقدير المستحق

الأحد، 07 مايو 2023 12:38 م
بايدن يدافع عن كامالا هاريس قبل انتخابات 2024: لم تحصل على التقدير المستحق جو بايدن ونائبته
كتبت رباب فتحى

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دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن نائبته كامالا هاريس، قائلا إنها "لم تحصل على التقدير الذي تستحقه"، حيث يستعد الاثنان لانتخابات عام 2024.

وقال بايدن في مقابلة مع ستيفاني روهلي على شبكة " MSNBC" "انظري ، أعتقد فقط أن نائبة الرئيس هاريس لم تحصل على التقدير الذي تستحقه. كانت مدعية عامة في ولاية كاليفورنيا. لقد كانت عضوا في مجلس الشيوخ عن الولايات المتحدة ".

وتابع بايدن: "إنها حقًا جيدة جدًا جدًا. ومع كل شيء يحدث ، لم تحصل على الاهتمام الذي تستحقه."

ومن جانبه، دافع السناتور كريس كونز ، وهو حليف مقرب من بايدن ، بالمثل عن نائبة الرئيس يوم الأحد الماضي.

وقال كونز في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC: "لقد كافحت نائبة الرئيس ، مثل العديد من نواب الرؤساء ، للحصول على تغطية صحفية إيجابية وللحصول على التقدير الذي تستحقه للعمل الشاق الذي تقوم به".

وأضاف أن "نائبة الرئيس جاهزة للترشح ومستعدة لتكون رئيسة في حال حدوث ذلك. أعرف أن رئيسنا لديه ثقة كبيرة بها وأنا كذلك"

من المتوقع أن تلعب هاريس ، التي ظهرت بشكل كبير في فيديو إعلان حملة بايدن الشهر الماضي ، دورًا رئيسيًا في حملة إعادة الانتخاب وسط مخاوف بشأن عمر الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا.

 


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الانتخابات الامريكية



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