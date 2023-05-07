انطلاق المؤتمر الدولي لـ"إعلام" القاهرة.. وكيل الكلية تكشف التفاصيل والأهداف

قالت الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن المؤتمر العلمى الدولى الثامن والعشرين بالكلية يسعى إلى استشراق المستقبل الإعلامى وتحدياته وتقديم رؤى علمية لمواجهة التحديات وفق استراتيجية جامعة القاهرة ورؤية مصر 2030.

وأضافت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال كلمه لها بافتتاح المؤتمر العلمى الدولى للكلية، أن المؤتمر يتناول الذكاء الاصطناعى والميتافيرس وواقع المنصات العربية والمؤثرين واستراتيجات التسويق وصناع المحتوى الإعلامى الرقمى وخطاب الكراهية فى المحتوى الإعلامى الرقمى وكيفية التصدى له ومواجهته .

وأشارت الدكتورة وسام نصر ، إلى أن المؤتمر يشهد عقد ورش تدريبية للطلاب والمعيدين كل هذه الفاعليات نتاج جهد كبير على مدار اشهر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.