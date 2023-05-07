انشال جثة شاب غرق فى ترعة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من داخل ترعة قرية الخياري بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا ، وتم إيداعها بالمشرحة لحين معرفة ظروف وملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من داخل ترعة قرية الخياري التابعة للوحدة المحلية لبني موسي في غرب مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة شاب 22 عاما، مقيم بإحدى قرى أبو قرقاص، وتم إيداعها بمشرحة مستشفي أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجائي بالتحري حول أسباب غرق الشاب في الترعة.

وفي وقت سابق، تمكن الأهالي من انتشال جثة طفلة 5 سنوات، مقيمة في مركز ملوي، من المجري المائي لنهر النيل، ظهر الأربعاء الماضي، وأفادت التحريات الأولية أن جثة الطفلة تم انتشالها من نهر النيل أمام قرية قلندول، بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة.