الكشف على 161 مواطنا فى قافلة طبية بقرية ميت عافية في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة مدينة السادات بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية فى قرية ميت عافية مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قرى محافظة المنوفية تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية البيطرية والزراعية؛ وتأتي هذه القافلة برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وضمت القافلة العديد من العيادات من (باطنة وجلدية وأطفال وكذلك التحاليل الطبية).

ومن جانبه أعرب "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية التنموية بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة، وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقرى المنوفية بركة السبع وتلا وشبين الكوم، والسادات.

وأكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان وإجراء التحاليل المطلوبة وقد بلغ إجمالى الحالات "162" حالة بواقع 46 حالة جلدية ،42 حالة أطفال ,42 حالة باطنة، 42 حالة تحاليل.