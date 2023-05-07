القوى العاملة: الدولة المصرية تنحاز للعمال.. تعطيهم الحقوق وعليهم واجبات

الأمير نصرى

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، الدولة المصرية تنحاز للعمال، مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات القصيرة والطويلة والتى تقيم كمدى انتهاك البلدان لحقوق العمال والتوازن فى العمل ما بين أصحاب العمل والحكومة.

وأضاف عبد الوهاب خضر خلال خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسى دعا لتعزيز العمل، كما أنه لايوجد رئيس دولة فى العالم تحدث بهذا الشكل أو دولة أقامت احتفالية بهذا الجمال.

أوضح عبدالوهاب خضر، أن عمال مصر كانوا يدا وحدة وعلى قلب رجل واحد ووقفوا معا ضد الشائعات، لافتا إلى أن توعية وتثقيف العمال من الأشياء المهمة فى مصر، وطالما يطالب العامل بحقوقه فعليه واجبات بالجد والاجتهاد فى العامل.

ولفت عبدالوهاب خضر إلى أن المديريات تقوم بدور، ولدينا 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتحرك تعمل على توعية العمال وأصحاب الأعمال والمصانع بحقوقهم وواجباتهم، ونستعد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لربط سوق العمل بالتعليم وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ونتطلع لأن يكون لدينا عامل واعى، وتوجيه رسالة للشباب بأن يقبلوا على العمل الحر والإستفادة من التدريب.

أوضح عبدالوهاب خضر، نبحث للعامل غير المنتظم عن فرص عمل وتأهيله لأن يكون عامل منتظم ويشارك فى الإنتاج، مشيرا إلى أننا نعلن على بروتوكول تعاون بين التعليم الفنى والقوى العاملة حتى يكون لدينا طلاب مؤهلين لسوق العمل.