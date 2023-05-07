القبض على المتهم بنشر شائعات حول انتشار عملة "100 جنيه" مزورة بالأسواق

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشورا بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة (100 جنيه) بالأسواق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمناقشته أقر بإستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله (محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة) ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتس آب".

وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيراً إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع "فيس بوك" دون التأكد من صحته، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاتهما الكاذبة.