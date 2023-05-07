الصين تطلق استجابة طارئة من المستوى الرابع فى مواجهة الفيضانات

أ.ش.أ

أطلق المركز الصيني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات، حيث تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء من مقاطعة جيانغشي شرقي الصين.

وقال المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، "إنه يتعين على الحكومة المحلية تعزيز فحص السدود، وضمان سلامة البنية التحتية الرئيسية مثل سكك حديد بكين-كولوون، وإعادة تسكين المواطنين ونقلهم على نحو مناسب.

ومنذ الثالث من مايو الجاري، شهدت ييتشوان وفوتشو وجيآن في المقاطعة أمطارا غزيرة، وصباح اليوم، تم اختراق سد تشينغفنغ الذي يقع في ييتشوان، كما تم تشكيل فريق إنقاذ من أكثر من ألف شخص على وجه السرعة لتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة بعد اختراق السد، ويتوقع سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ.