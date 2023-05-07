"الصحة": توجيهات رئاسية باستقبال النازحين من السودان وتقديم دعم طبي للجميع

ابراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ بداية الأزمة السودانية، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال النازحين بالأدوية والمستلزمات الطبية وتدريب كل الكوادر الطبية بمنافذ الحجر الصحي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وزارة الصحة زادت من أعداد العيادات الطبية والمستشفيات والفرق الطبية، لاستقبال النازحين بشكل متميز وتقديم الدعم الطبي لهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجرى تقديم الخدمات الطبية لكل المترددين في جميع المنافذ، وجرى تطعيم 2100 طفل ضد شلل الأطفال و731 ضد الحصبة والحصبة الألماني، وأن إجمالي المترددين على العيادات الطبية أكثر من 7500 من المصريين والسودانيين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "يتم تحويل المصابين إلى المستشفيات بأسوان، وعدد من المحافظات الأخرى، وهذا كله تعامل مباشر من القادمين من السودان، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى من قبل وزارة الصحة، ضد الأوبئة والأمراض الأخرى للأشقاء من السودان والنازحين من السودان".