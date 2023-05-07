الصحة تعلق على حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج للأجانب بشكل طبيعى من مراكز الفحص المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة".