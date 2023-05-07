الشرطة الأمريكية: مقتل 8 أشخاص فى حادث إطلاق نار داخل مركز تجارى بتكساس

وأوضحت الشرطة ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أن المسلح تصرف بمفرده وتم قتله على يد أحد رجال الشرطة.

ومن جانبهم، قال شهود عيان إن المهاجم كان يطلق النار بطريقة عشوائية على المتواجدين داخل المركز التجاري وبينهم أطفال.

من ناحيته، وصف حاكم ولاية تكساس الأمريكية "جريج أبوت" حادث إطلاق النار بـ"المأساة المروعة".

وقال أبوت ـ في بيان له - إن الولاية على استعداد كامل لتقديم كافة المساعدات اللازمة للسلطات المحلية لمواجهة تداعيات الحادث.

جدير بالذكر أنه لدى الولايات المتحدة ، التي يوجد فيها أسلحة نارية أكثر من عدد السكان، أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، حيث سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021، مقابل 45 ألفا العام الماضي.