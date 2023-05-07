السيطرة على حريق محدود نشب داخل ديوان مجلس مدينة زفتى دون خسائر في الأرواح

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل ديوان عام مجلس مدينة زفتى بشارع الجيش الرئيسي بمدينة، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الموظفين بمجلس مدينة زفتى، بنشوب حريق هائل داخل أحد المباني بديوان عام المجلس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق.