السيطرة على حريق بـ3 أحواش فى المراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بدائرة مركز شرطة المراغة وامتد لحوشين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية حيث تمت محاصرة النيران والحد من انتشارها والوصول إلى المنازل والأحواش المجاورة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بــ 3 أحواش بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة نشوب حريق بحوش بناحية نجع الماسخ دائرة مركز المراغة حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو محمد ع ا م 49 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وامتد لحوشين مجاورين ملك كل من عبد الباسط ب ع ا 51 سنة عامل ، ومنى ا ع ا 35 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من فرن بلدي وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والعروق الخشبية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.