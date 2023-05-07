اليوم السابع
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السفير البريطانى بالقاهرة: 20 مليار دولار استثمارات المملكة المتحدة فى مصر

الأحد، 07 مايو 2023 07:35 م
السفير البريطانى بالقاهرة: 20 مليار دولار استثمارات المملكة المتحدة فى مصر جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة
أ ش أ

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قال السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، إن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، سجل نحو 20 مليار دولار بعدد يتجاوز 1500 شركة في قطاعات مختلفة.
 
وأوضح السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، على هامش مشاركته فى مؤتمر إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى من 2022-2027، أن مصر لديها فرص واعدة أمام الشركات البريطانية لضخ استثمارات بسبب موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وإنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. 
 
وحول تأثير انخفاض سعر الجنيه والتضخم على الاستثمارات البريطانية، دعا بايلي إلى ضرورة التقدم للأمام في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي من خلال وضع سياسات اقتصادية وقوانين واضحة توفر للمستثمر تحقيق ربحية لاستثماراته في مصر دون قلق من التضخم وسعر الصرف.

بريطانيا

مصر

البنك الدولى

اقتصاد

استثمارات



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