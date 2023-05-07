الروسية العسكرية الخاصة للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات" في باخموت.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية السبت أن قديروف امتدح مقاتلي "فاجنر" في رسالة له بالفيديو قائلاً "لدى فاجنر أشخاص جيدون وشجعان ومهمون، ومهمون لنا، لأنهم يعرفون المنطقة".



وأضاف قديروف، مخاطباً عناصر "فاجنر"، "إذا بقيتم معنا، أعدكم بأننا سنمنحكم المزيد، ونخلق ظروفاً أفضل مما لديكم اليوم. وسنحاول أن نجعل كل شيء من الدرجة الأولى لكم".



يجئ ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، عن تسليم قواته مواقع مدينة باخموت الأوكرانية لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بحلول 10 مايو. حيث قال بريجوجين في رسالة نُشرت "أشكر رمضان أخماتوفيتش على موافقته على اتخاذ مواقفنا في باخموت وعلى الأرجح إتاحة الفرصة للحصول على كل ما هو ضروري وكافة الموارد اللازمة".



وأوضح رئيس "فاجنر" أنه اتصل بالفعل بممثليه من أجل البدء في نقل المناصب على الفور، مشيراً إلى أنه "سنستنفد تماماً إمكاناتنا القتالية، وسيأخذ رفاقُنا أماكننا ويواصلون هجوم باخموت".