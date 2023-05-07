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الأحد، 07 مايو 2023 11:43 ص
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الرئيس العراقى يقرر إعادة قطع أثرية عراقية استعارتها بريطانيا

الأحد، 07 مايو 2023 11:43 ص
الرئيس العراقى يقرر إعادة قطع أثرية عراقية استعارتها بريطانيا الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد
كتب: أحمد جمعة

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قرر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، إعادة القطع الآثرية العراقية التي استعارتها بريطانيا وتسليمها إلى المتحف العراقي، موضحا أن هذه القطع تمت استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923.

 

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان اليوم، وفقا لوكالة ألأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء على هامش زيارة الرئيس العراقي إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أن مراسم تسلّم 6000 قطعة آثرية من بريطانيا، جرت بمبنى السفارة العراقية في لندن، بمتابعة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مبينة أن إرجاع القطع إلى بغداد سيتم خلال عودته بعد اختتام زيارته الحالية إلى بريطانيا، وتسليمها إلى المتحف العراقي.

 

 


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