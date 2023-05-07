اليوم السابع
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الدوما الروسى: الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كلمة الحق

الأحد، 07 مايو 2023 12:00 ص
الدوما الروسى: الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كلمة الحق الدوما الروسى
أ ش أ

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قال رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس النواب الروسى ليونيد سلوتسكى، إن الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كل كلمة حق تتصدى للدعاية المعادية لروسيا.

وأضاف البرلمانى الروسى -عبر تطبيق "تليجرام" تعليقا على محاولة اغتيال الكاتب والسياسى الروسى زاخار بريليبين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الإرهاب يشق طريقه إلى عمق أراضينا لإسكات كل شخص من أمثال داريا دوجينا، وفلادلين تاتارسكي، والآن زاخار بريليبين طعنت كلمته النازيين الجدد ودعايتهم المعادية لروسيا بقوة أكبر من الأسلحة، مشددا على أن جميع هذه الحوادث تشير إلى تورط أوكرانيا فى محاولة اغتيال زاخار بريليبين.


وفى سياق ذى صلة.. أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه بتهمة محاولة اغتيال بريليبين، مشيرة إلى أنه أقر بمحاولة الاغتيال بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.


وأوضحت أن الموقوف أقر بأنه زرع القنبلة على طريق سيارة بريليبين وقام بتفجيرها عن بعد وعقب ذلك فر من المكان، إلا أن الشرطة الروسية اعتقلته فور خروجه من الغابة.


وتوجه زاخار بريليبين -من مواليد عام 1975- إلى دونباس عام 2015 وعمل مستشارا لرئيس دونيتسك الشعبية.


الدوما الروسى

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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