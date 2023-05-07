وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية بدون طيار فوق البحر الأسود ليلا"، مشيرا إلى أن كل المسيرات إما دمرت بنيران منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أو تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.



وأضاف كوناشينكوف أن فصائل هجومية واصلت تقدمها على محور دونيتسك وسيطرت على حيين آخرين في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من مدينة أرتيموفسك (باخموت)، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 340 من الجنود والمرتزقة الأجانب.



وأشار إلى أنه تم تحييد 4 مجموعات تريب واستطلاع أوكرانية ومقتل ما مجموعه أكثر من 85 جنديا للعدو على محور كوبيانيك، والقضاء على 75 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع وتصفية 55 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و40 جنديا آخرين على محور خيرسون.



وأوضح كوناشينكوف أنه تم إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوات ومعدات عسكرية في منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة لإحدى وحدات تنظيم "القطاع الأيمن" الإرهابي الأوكراني في منطقة خاركوف، وتدمير 3 محطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع في دونيتسك، وضرب مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 قرب خيرسون وتدمير مركز الاتصالات للواء 81 المحمول جوا في دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير مركزي القيادة والمراقبة التابعين لكتيبة اللواء الآلي 110 في دونيتسك ومركز "الجنوب" لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة خيرسون.



ونوه المتحدث إلى أنه تم اعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، وصاروخ تكتيكي عملياتي "غروم-2"، وصاروخ تكتيكي "توتشكا-أو"، إضافة إلى إسقاط 10 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.



من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أبطال المجتمع والأسر الأوكرانية ومجموعات الشباب لحضور مأدبة غداء كبيرة بشارع داونينج ستريت احتفالا بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للبلاد.



وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "يجتمع الآف من الأصدقاء والجيران في حفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة كجزء من احتفالات التتويج الرسمية".



وتابع: "أنا فخور بالترحيب بالأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وبعض أبطال المجتمع المذهلين لمقر الحكومة بشارع داونينج ستريت لتناول غداء التتويج الخاص بنا للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية".



وأضاف رئيس وزراء بريطانيا: "في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وعبر أقاليم ما وراء البحار والكومنولث الأوسع يحتفل الناس بهذه المناسبة العظيمة بروح من الوحدة والأمل في المستقبل".



ويقام الحدث كجزء من فعالية "الغداء الكبير" وهي مبادرة وطنية لجمع الجيران والمجتمعات معًا للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث.



ومن المتوقع إقامة أكثر من 50 ألف حفل غداء كبير في الشوارع في المملكة المتحدة وفي دول في جميع أنحاء العالم على أن يتم تزيين مقر الحكومة البريطانية بشارع داونينج ستريت بشعار التتويج الرسمي وعلم الاتحاد.