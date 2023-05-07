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الداخلية تأذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء

الأحد، 07 مايو 2023 10:50 ص
الداخلية تأذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 
 
نص القرار
نص القرار
 
كشف بالأسماء
كشف بالأسماء

 


الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية

جنسية أجنبية

أخبار الحوادث



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