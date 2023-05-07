الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة اقتصادية حال عدم رفع سقف الدين بحلول يونيو

كتب محمد جمال

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إنه إذا لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو ستواجه أمريكا كارثة اقتصادية لن يحول دونها أى إجراء رئاسى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت يلين أن الإدارة الأمريكية اتخذت تدابير استثنائية طيلة أشهر لتلافى تبعات أزمة الديون لكننا استنفذنا كل شيء، مشيرة إلى أنه إذا لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونجرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية.