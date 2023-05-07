الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة اقتصادية حالة عدم يرفع سقف الدين بحلول يونيو

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إنه إذا لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو ستواجه أمريكا كارثة اقتصادية لن يحول دونها أى إجراء رئاسى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأكدت يلين أن الإدارة الأمريكية اتخذت تدابير استثنائية طيلة أشهر لتلافى تبعات أزمة الديون لكننا استنفذنا كل شيء، مشيرة إلى أنه إذا لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونجرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية.
يذكرأن، حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو المقبل إذا فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين فى الولايات المتحدة.
ويعنى الوصول إلى سقف الدين الأمريكى أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وحثت يلين الكونجرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك "فى أقرب وقت ممكن" من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار.
وطلب الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعا مع قيادات البرلمان للتباحث فى هذه القضية فى التاسع من مايو الجاري.
وشهد سقف الدين الأمريكى حالات زيادة، وتوسع، ومراجعة 78 مرة منذ عام 1960.
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