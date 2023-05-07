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الخارجية العراقية تعلن فى بيان لها عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية

الأحد، 07 مايو 2023 02:23 م
الخارجية العراقية تعلن فى بيان لها عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".
 
وأضاف، أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".
 
وأعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية في وقت سابق، أن العراق يجدِّدُ موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربيّة بما يسهم بتعزيز أمنها واستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي.

وزير الخارجيه

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