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الخارجية السورية تؤكد أهمية الحوار والعمل العربى المشترك لمواجهة التحديات

الأحد، 07 مايو 2023 04:44 م
الخارجية السورية تؤكد أهمية الحوار والعمل العربى المشترك لمواجهة التحديات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية متابعتها التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها.

وأوضحت الخارجية السورية في بيان لها، أنها تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 مايو 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم، مؤكدة في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية.

وأشارت إلى أن سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية.

 


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