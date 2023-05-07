اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التعاون الدولي: مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الدولي عبر التاريخ

الأحد، 07 مايو 2023 05:53 م
التعاون الدولي: مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الدولي عبر التاريخ وزيرة التعاون الدولى خلال مشاركتها
كتب محمد أسعد تصوير محمد نبيل

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قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، ورغم التحديات إلا أنه مصر عبر السنوات تطورت العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي حتى أصبح البنك أحد أبرز شركاء التنمية.
 
جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وممثلي مجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي شركاء التنمية.
 
أضافت المشاط خلال كلمتها، تشارك مصر بفعالية لتحفيز نشاط مجموعة البنك الدولي، في كافة المجالات خاصة التغييرات المناخية.
 
وقالت إن إطلاق الاستراتيجية تمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتهدف تلك الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتسريع وتيرة التعافي والتغلب على تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية.

التعاون الدولي

رانيا المشاط

التنمية الاقتصادية

رؤية مصر ٢٠٣٠



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