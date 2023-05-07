التخطيط: 26 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الوادى الجديد

كتبت أسماء أمين

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد القرى التى تم تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى محافظة الوادي الحديدة، والتى وصلت إلى 26 قرية بعدد مستفيدين 34 ألف نسمة خلال المرحلة الأولى من المبادرة بخطة العام المالى 22/2023.

وأوضحت الوزارة فى تقرير لها أن حجم الاستثمارات العامة التى تم توجيهها للمحافظة بلغ 3.9 مليار جنيه بخطة العام المالي 2022/2023، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"،

وفينا يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 956.4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 24.5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 538.9 مليون جنيه بنسبة 13.7%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 431 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 134مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الموارد المائية والري فيخصه 105.1 مليون جنيه بنسبة 2.6% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 45.5%.

وأوضح التقرير، أن أهم المستهدفات التنموية في مجال الاسكان بخطة العام الحالي في محافظة الوادي الجديد تتمثل في توجيه 275 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق محلية بحوالي 178.9 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 16.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ومن المستهدف تنفيذ 95 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.