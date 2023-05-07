التحفظ على السائق المتسبب فى حادث انقلاب أتوبيس حضانة بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على السائق المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل أطفال حضانة في قرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الذي وقع ظهر اليوم، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم 5 أطفال لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.

وانتقل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، فور وقع الحادث إلى مستشفى منيا القمح المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطواريء والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة في المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى منيا القمح المركزي وجميع المستشفيات المجاورة لها، مؤكدًا على جاهزية فرق الانتشار السريع فور وقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 16 فردًا، بينهم 5 أطفال، إذ تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتابع وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المصابين في مستشفى منيا القمح المركزي، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مشيرًا إلى أنه لم يغادر مستشفى منيا القمح المركزي حتى تأكد تمامًا من حصول جميع المصابين على الخدمة وخروجهم جميعًا بعد تماثلهم للشفاء تمامًا.

وفي سياق متصل قام أهالي قريتي شلشمون وكفر عمر مصطفي، بموقف بطولي في سرعة إنقاذ الأطفال ومستقلي الأتوبيس من المعلمين والمشرفين، فور وقوع الحادث حيث تسابق العشرات من أهالي القريتين في سرعة إنقاذ المصابين.