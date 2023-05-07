الباييس: الحكم بالسجن مدى الحياة على قس فى بيرو بتهمة الاعتداء الجنسى على فتاة

فاطمة شوقى

حكمت العدالة البيروفية على القس ماوريليو باولينو فيلافانا، 53 عاما، بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة التحرش والاعتداء الجنسى على الفتاة كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، لمدة 5 سنوات، حتى أصبح عمرها 14 عاما، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القس ماوريليو فيلافانا موراليس اعتدى على القاصر من سن التاسعة إلى الرابعة عشرة في أبرشية في منطقة أنكاش فى بيرو، وصدر امر اعتقاله ثم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة ودفع 1600 دولار كتعويض مدنى .

وكشفت أسرة الفتاة عن تعرض ابنتهم للتحرس، وقالت والدة الفتاة "انقذناها مرتين من الانتحار، فى أحداهما تناولت 60 حبة، وبقيت فى المستشفى لأكثر من شهرين، ولم نكن نعلم ما يحدث لها لأننا كنا نضع كل ثقتنا فى القس".

ووفقا للصحيفة فإنه في عام 2022 ، كان هناك 8100 حالة اغتصاب للقصر في بيرو، بمعدل 22 حالة في اليوم. في عام 2023 ، زادت الأرقام: فقط بين يناير وفبراير ، تم الإبلاغ عن 2764 حالة ، منها 92 ٪ موجهة نحو الفتيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس ، يعمل على وضع قواعد التعامل مع الاعتداءات الجنسية فى الكنيسة ، وأصدر البابا فرانسيس قرارًا يلزم جميع القساوسة وأعضاء الطوائف الدينية بالإبلاغ عن أي اشتباه في حدوث اعتداء، ويُخضع الأساقفة للمحاسبة بشكل مباشر على أي اعتداء يرتكبونه أو يتكتمون عليه.