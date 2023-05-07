اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرصاد اليابانية تحذر من الهطول الكثيف للأمطار على المناطق المطلة على المحيط الهادئ

الأحد، 07 مايو 2023 10:17 ص
الأرصاد اليابانية تحذر من الهطول الكثيف للأمطار على المناطق المطلة على المحيط الهادئ أمطار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من هطول كثيف للأمطار على أجزاء البلاد المطلة على المحيط الهادئ قد تستمر حتى الغد الاثنين؛ مما قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، إن كتلة هوائية دافئة ورطبة قد تتسبب في هطول أمطار اليوم على مناطق واسعة تمتد من جزيرة "كيوشو" وحتى منطقة "توهوكو".

وحذر المسؤولون من احتمالية سقوط أمطار غزيرة تزيد على 30 ملم في الساعة على طول ساحل المحيط الهادئ من كانتو إلى كيوشو ومناطق آخرى، مشيرين إلى إمكانية هطول أمطار كثيفة تزيد على 50 ملم في الساعة في مناطق مثل كيوشو وتوكاي.

ودعت وكالة الأرصاد المواطنين إلى الحذر من وقوع فيضانات في المناطق المنخفضة وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار، كما حثتهم على أخذ الحيطة من الرياح القوية والأمواج العالية وصواعق البرق والأعاصير.

 


الأرصاد الجوية

اليابان

المحيط الهادئ

توهوكو



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