اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 08:15 م
أكرم القصاص
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اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الناتو فى النرويج أواخر مايو الجارى

الأحد، 07 مايو 2023 08:00 م
اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الناتو فى النرويج أواخر مايو الجارى ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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أعلن مجلس حلف شمال الأطلنطى أنه سيعقد اجتماعا غير رسمى على مستوى وزراء الخارجية فى العاصمة النرويجية أوسلو فى 31 مايو وأول يونيو 2023، وسوف يرأس الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) ينس ستولتنبرج.

وأفاد بيان صادر عن الحلف بأن النرويج كانت قد عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الناتو، حيث قبل الأمين العام الدعوة وأعرب عن امتنانه للعرض وتطلعه إلى الاجتماع.


وقال ستولتنبرج "إن الاجتماع سيكون بمثابة فرصة مهمة للوزراء لمعالجة الوضع الأمنى المتغير جذريًا بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، ودعم الناتو الثابت للشعب الأوكرانى حتى يتمكن من تحقيق الانتصار فى معركته". 


ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية مناقشات غير رسمية للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو، الذى سيعقد فى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا فى 11 و12 يوليو القادم.


تجدر الإشارة إلى أن قادة الناتو تعهدوا فى قمتهم، التى عقدوها عام 2021، بتعزيز وتوسيع المشاورات السياسية، بما يشمل عقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية.. وقد استضافت ألمانيا الاجتماع الأول من نوعه فى برلين فى مايو 2022.

 

 


ينس ستولتنبرج

الناتو

حلف شمال الأطلنطى

حلف الناتو



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