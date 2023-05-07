إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر لشدة الرياح صباحًا

الأقصر – أحمد مرعى

قررت سلطة الطيران المدنى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر من مطار البر الغربى، اليوم الأحد، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح تجاه الشرق صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

ومن جانبه، صرح أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أنه تم اليوم الأحد، إلغاء تحليق رحلات البالون لليوم الثانى على التوالى لشدة الرياح تجاه الشرق نتيجة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسرعة واتجاه الرياح شرقاً وذلك للحفاظ على السلامة الجوية.

ويضيف أحمد الطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث إن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر.

ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة في مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات، وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.