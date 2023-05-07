إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بمركز المنيا بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج. تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 7164 ه ر، ميكروباص، بتوك توك بدون لوحات معدنية، أمام عزبة الهيما، التابعة لمجلس قروي تلة بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: محمد يونس 25 عاما، عبد الرحمن محمد سيد 20 عاما، عبد التواب محمد عايد 65 عاما، محمد سيد توني 33 عاما، نور أحمد عبد الحميد 19 عاما، محمد بهجت عبد المنعم 28 عاما، أيمن هلال عبد العظيم 29 عاما، صلاح محمد 52 عاما، ربيع بيومي حسانين 36 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز أبوقرقاص.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.