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إصابة 10 اشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس فى الهرم

الأحد، 07 مايو 2023 05:31 م
إصابة 10 اشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس فى الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق وصلة المريوطية نطاق قسم الهرم، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق نطاق منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب أتوبيس أعلى الطريق ونتج إصابة 10 اشخص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب اتوبيس

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