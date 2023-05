إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

قالت السلطات بولاية تكساس الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا بجراح في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية وإن الشرطة تتعامل مع الواقعة.

Allen, Texas: People running as you hear shots being fired, just another typical Saturday here in America. Now for the Kentucky Derby. pic.twitter.com/PjXX6FpuGv