إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

أحمد علوى

قالت السلطات بولاية تكساس الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا بجراح في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية وإن الشرطة تتعامل مع الواقعة.

Allen, Texas: People running as you hear shots being fired, just another typical Saturday here in America. Now for the Kentucky Derby. pic.twitter.com/PjXX6FpuGv — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) May 6, 2023

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى كما لم يتم الكشف عن عدد المصابين داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري الذي يقع على بعد 25 ميلا شمال شرقي دالاس.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.