اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء

الأحد، 07 مايو 2023 12:54 م
إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع محمد على بمنطقة أرض اللواء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع عبد الله بمنطقة عزبة البكباش بدائرة قسم الجيزة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
 
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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