أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص فى قصف روسى على دنيبروبتروفسك

وذكر ليساك - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية" - أن منطقة نيكوبول تعرضت للقصف مرتين في الليل. تم استخدام صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة وتم إطلاق أكثر من 30 قذيفة. قتلت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما. وأصيب ثلاثة من السكان المحليين أحدهم كانت إصابته في الرأس. في العموم تسود حالة من التوتر والارتجاجات".

وأضاف ليساك أن سبعة منازل خاصة ومبنى سكني تضررت في نيكوبول. وتحطمت نوافذ السكن الجامعي. كما تضررت ثلاثة خطوط أنابيب غاز وخط كهرباء و 14 لوحة شمسية ومبان خارجية وخمس سيارات.. مشيرا إلى أن الروس أطلقوا 20 قذيفة على بلدة ميروف مما أدى إلى تضرر منزلين ومبنى خارجي وسيارة.