أوبزرفر: انتقادات للشرطة البريطانية بعد سلسلة اعتقالات لمناهضين للملكية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن شرطة سكوتلاند يارد اُتهمت بشن هجوم "مقلق بشكل لا يصدق" على الحق في الاحتجاج بعد أن استخدمت الشرطة سلطات جديدة لاعتقال رئيس حركة "الجمهورية "الرائدة ومنظمين آخرين لمظاهرة تم الموافقة عليها قبل ساعات فقط من تتويج الملك تشارلز الثالث.

وكان جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحركة " ريبابليك " أو الجمهورية، يجمع المشروبات واللافتات للمتظاهرين في الموقع الرئيسي للاحتجاج في ميدان ترافالجار قبل ساعتين من وصول الملك إلى وستمنستر أبي عندما أوقفته الشرطة مع خمسة آخرين.

وقال نائب رئيس حزب المحافظين، لي أندرسون ، إن مناهضي الملكية يجب أن يغادروا المملكة المتحدة

وكانت المجموعة تسير خلف شاحنة مستأجرة تحتوي على مئات اللافتات عندما اقتربت منها الشرطة وفتشتها.

وتم تصوير شريط فيديو لتبادل الآراء مع أحد المعتقلين. يمكن سماع أحد ضباط الشرطة وهو يقول: "لن أخوض في محادثة حول ذلك ، فهم قيد الاعتقال ، نهاية المطاف."

وقيل إن الاعتقالات تمت على الرغم من سلسلة الاجتماعات والاتفاقات بين الحركة وشرطة سكوتلاند يارد بشأن المظاهرة، التي كان من المقرر أن تجري في النقطة التي يلتقي فيها وايت هول بالمول.

وقالت شرطة العاصمة في وقت لاحق إنه تم إلقاء القبض على ما مجموعه 52 شخصًا بسبب الشجار، ومخالفات النظام العام، وخرق السلام والتآمر لإحداث إزعاج عام حول التتويج.

وأطلقت شرطة العاصمة سراح سميث حوالي الساعة 11 مساءً يوم السبت ، وفي ذلك الوقت ورد أن غالبية زملائه في الحركة كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز. وقال سميث، الذي نشر على موقع تويتر ، "لم يعد هناك حق في الاحتجاج السلمي في المملكة المتحدة".

وكتب "لقد قيل لي مرات عديدة أن الملك موجود هناك للدفاع عن حرياتنا. الآن تتعرض حرياتنا للهجوم باسمه ".

وقالت شرطة العاصمة إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم في سوهو ، بعد أن أشارت معلومات استخبارية إلى أن مجموعات وأفراد كانوا يخططون لاستخدام وإلقاء إنذارات الاغتصاب لتعطيل مسيرة التتويج.