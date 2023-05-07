أهالي الإسكندرية: الحوار الوطنى لابد أن يمتد إلى جميع فئات المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أجرى "اليوم السابع"، عددا من اللقاءات مع المواطنين بمحافظة الإسكندرية، حول ما يأملوه من الحوار الوطنى، وشهدت المطالب المختلفة من أعمار مختلفة، ومنها أن يمتد الحوار الوطنى إلى الشارع لجميع الفئات، ومشاركة الشباب والعمال من المحافظات بشكل كبير، ومتابعة من الحكومة للأسعار فى الأسواق، زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية ووضعها فى الاعتبار.

وقال محمد خير من أهالى الإسكندرية، إنه ينتظر من الحوار الوطنى أن يمتد إلى الشارع ومنها الشارع السكندرى لاستماع وأخذ آراء الشارع من العمال والشباب، حتى تصل المشاركة بشكل كبير إلى الحوار الوطنى لصالح جميع فئات الشعب.

وأضاف أن هناك دور كبير للحوار الوطنى، خلال تلك الفترة ومنها الاستماع إلى المتطلبات التى تحتاج إلى الرعاية، ومنها دعم ملف العمال وكذلك زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية لعدم استيرادها مع توفير كافة الإمكانيات الآلية التى تدفع بعجلة الزراعات المصرية، وعدم الحاجة إلى توفير عملة أجنبية.

وعبر كريم جلال سائق، عن أمله من الحوار الوطنى فى وحلول خطة لمتابعة أسعار السلع، ووضع خطط لمتابعة حركة البيع فى الأسواق، لان المواد الغذائية يهتم به المواطن البسيط فى الشارع، ويشغله أكثر من أى شيء آخر، خاصة فى ظل الأحداث المتغيرة على الاقتصاد العالمى.

وأوضح صلاح شحاتة عامل، أن أهم ما يشغل المواطن توفير كافة السلع ولابد أن يشارك المواطن الحكومة فى ذلك، والحوار الوطنى لابد أن يصل إلى جميع فئات الشعب وهو فيه استفادة للمواطنين، وجميع الاقتراحات المقدمة فى الحوار الوطنى تهدف إلى صالح المواطن خاصة محدودى الدخل.