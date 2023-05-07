أهالى الشرقية: الحوار الوطنى طفرة لم تحدث بمصر ونتمنى الارتقاء بقضايا الوطن

الشرقية - حمدى عبد العظيم

التقى "اليوم السابع" بعدد من المواطنين بمحافظة الشرقية، حول أمانيهم من نتائج الحوار الوطنى، وجاءت أماني المواطنين مختلفة من كل الأعمار فمنهم من تمنى أن يمتد الحوار الوطنى إلى الشارع ليشارك فيه كل الفئات من الشباب والعمال، وأن تقوم الحكومة بالمتابعة للأسعار فى الأسواق والعمل على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية ووضعها فى الاعتبار.

وقال محمد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء وآباء إدارة كفر صقر التعليمية بالشرقية، إنه ينتظر من الحوار الوطنى أن يمتد إلى الشارع الشرقاوى لاستماع وأخذ آراء الشارع من العمال والشباب، حتى تصل المشاركة بشكل كبير إلى الحوار الوطنى لصالح جميع فئات الشعب.

وأضاف أن هناك دور كبير للحوار الوطنى، خلال تلك الفترة ومنها الاستماع إلى المتطلبات التي تحتاج إلى الرعاية ومنها مراعاة القضايا العامة والتى يشعر بها المواطنين.

وأصاف محمد ابراهيم أحد الشباب ويعمل فى التجارة، أنه يأمل أن يركز الحوار الوطنى على الشباب لأنهم هم القوة الموجودة والتى ستقوم ببناء الوطن بسواعدها.

وأوضح عمرو سعيد محمد مدرس بالتربية والتعليم، أن أهم ما يشغل المواطن توفير كافة السلع ولابد أن يشارك المواطن الحكومة فى ذلك، والحوار الوطنى لابد أن يصل إلى جميع فئات الشعب وهو فيه استفادة للمواطنين، وجميع الاقتراحات المقدمة فى الحوار الوطنى تهدف إلى صالح المواطن خاصة محدودى الدخل.