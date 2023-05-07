أمين صندوق الأطباء يطالب البرلمان بسرعة تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه فى غضون 15 يوما شهدت المستشفيات عددا من وقائع الاعتداءات على الأطقم الطبية، من بينها فى المحلة وقنا والجيزة، وغيرهم، مستنكرا زيادة معدلات تلك الظاهرة بما يشكل خطرا كبيرا على أمن الطواقم الطبية ، ومقدرات الدولة من أجهزة الاستقبال والحضانات والعناية المركزة.