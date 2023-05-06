6 آلاف جنيه حد أدنى للموظفين من حاملي الماجستير بداية من شهر أبريل

كتب هانى الحوتى

أصدرت وزارة المالية ، كتابا دوريا رقم 42 لسنة 2023، بتوجيه المسئولين الماليين بكافة الجهات الحكومية بتطبيق علاوة الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف/العامل من حاملى الماجستير والدكتوراه على الكود الاقتصادي الآتي "علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العليا "ماجستير ودكتوراه" 21110513.

أوضحت الوزارة، أنه صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (1408) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) في 11 أبريل عام 2023، ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل الماضي، وأصدرت وزارة المالية المنشور العام رقم 6 لسنة 2023 بشأن قواعد تطبيق قرار رئيس الوزراء، على أن يتم الخصم بقيمة علاوة الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف/العامل من حامل الماجستير والدكتوراه.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1408 لسنة 2023، لتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف/العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7 آلاف جنيه شهريًا.

كما تصمن القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز او غيرها نظير التميز العلمي عن المبالغ السابقة، يستحق الفرق بينهما، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، وعلى أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13/ علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف، أو العامل بحسب الأحوال.