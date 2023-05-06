اليوم السابع
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4.5 جنيه من ميدان الجيزة لفيصل أو الهرم.. تعريفة خطوط السرفيس الجديدة

السبت، 06 مايو 2023 09:00 ص
4.5 جنيه من ميدان الجيزة لفيصل أو الهرم.. تعريفة خطوط السرفيس الجديدة موقف سرفيس
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص"، والتي زادت بنسبة لا تتعدى "10%"، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص".

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جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس وجه جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

 


مواقف السرفيس

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التعريفة الجديدة

الجيزة

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السولار

البنزين



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