4.5 جنيه من ميدان الجيزة لفيصل أو الهرم.. تعريفة خطوط السرفيس الجديدة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص"، والتي زادت بنسبة لا تتعدى "10%"، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص".