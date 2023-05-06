‏وزير الخارجية السعودى: نأمل أن يقود "حوار جدة" إلى إنهاء الصراع بالسودان

إيمان حنا

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان؛ اليوم، على وجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم. وفق سلسلة من التغريدات عبر الحساب الرسمى لوزير الخارجية السعودى.





وأكد بن فرحان؛ أن هذه الاستضافة هي نتاج تكاتفٍ دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية.

وقال: نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد أعربتا عن ترحيبهما ببدء المحادثات الأولية بين ممثلى القوات المسلحة السودانية وممثلى قوات الدعم السريع التى انطلقت فى مدينة جدة، اليوم السبت، وفق بيان السفارة السعودية.

ووفق البيان،دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كلا الطرفين إلى استشعار مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مشيدة جهود كافة الدول والمنظمات التى أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.