وكيل زراعة الغربية يقود حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقطور

نفذت الإدارة الزراعية بقطور بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس سامى أبو نار مدير الإدارة الزراعية بقطور، بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومنطقة الإصلاح الزراعي، إزالة للتعدى في المهد على الأراضى الزراعية ومخالفات بالبناء.

بحضور الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور، والمهندس محمد قنونه مدير إدارة التوجيه التعاونى، المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية.

وتم إزالة تعد لسور بلوك وتشوينات خاصة بالبناء، وتم حرث الأرض تمهيدا لاعادتها الى طبيعتها وشدد الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية بعدم التهاون بإزاله كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدى لها بكل حزم ، للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاة المخالفين .

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، و الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، بعدم التهاون فى حالات التعدى على الارض الزراعية.