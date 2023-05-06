جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لبحث آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



بدوره، أشاد الوزير اللبناني بدعم حكومة وشعب العراق ووزارة النفط والوقوف مع لبنان في أزمته الاقتصادية، وخاصة في تلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.