جاء ذلك وفقا لبيان رسمي من وزارة الطاقة اللبنانية عقب لقاء فياض برئيس الوزراء العراقى اليوم ببغداد التي يزورها وزير الطاقة اللبناني للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في بغداد بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.



وطلب فياض من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث إمكانية زيادة كمية النفط العراقي المقدم للبنان بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، داعيا لبحث إمكانية استيراد كمية اضافية بشروط تجارية مما يمكّن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى 12 ساعة تغذية كهربائية يومياً وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية و الرقابة.



وأوضح البيان أن اللقاء تطرّق إلى بحث فرصة اعادة تفعيل خط النفط و مصفاة التكرير و خزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.